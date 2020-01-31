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31.01.2020 10:25
Рубрика: Экономика

ЦБ объявил о новом сборе заявок от покупателей Азиатско-Тихоокеанского банка

Текст: Игорь Зубков

Банк России начал подготовку ко второй попытке продать Азиатско-Тихоокеанский банк. Он объявил, что прием сообщений от заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка будет происходить с 1 по 15 апреля, способ продажи будет определен после сбора заявок, сама сделка намечена на август.

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Потенциальный покупатель вправе направить запрос о проверке финансово-хозяйственной деятельности банка (Due Diligence).

"По результатам изучения заинтересованности на рынке Банк России определит оптимальный способ продажи Банка, а именно - проведение торгов в форме аукциона или конкурса либо продажа одному лицу без проведения торгов", - сказал председатель Набсовета УК Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Василий Поздышев.

Банк России стал собственником Азиатско-Тихоокеанского банка в результате санации через Фонд консолидации банковского сектора. Первая попытка продать АТБ (она же стала первым опытом продажи санированного через ФКБС банка) не удалась. В марте 2019 года ЦБ был вынужден признать открытый аукцион по реализации акций банка несостоявшимся - ни один из двух допущенных участников (Московский кредитный банк и Совкомбанк) фактически ни не приняли участия в торгах. Тогда начальная цена банка составляла 9,87 млрд рублей, минимальная (торги проходили в формате голландского аукциона) - 6 млрд рублей.

На данный момент санация банка фактически завершена, его основные показатели растут, по результатам 2019 года ожидается получение банком значительной прибыли, сказал Поздышев.

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