Росстат: Цены на бензин в России за год выросли на 4,3%

Росстат сообщил, что потребительские цены на бензин в декабре минувшего года не изменились, а в целом за год подросли на 4,3%.

Статистика зафиксировала еще один приятный для потребителей показатель: в минувшем году рост цен на моторное топливо оказался рекордно низким за последние 11 лет. С 1 января по 16 декабря бензин подорожал на 1,9%, впервые с 2016 года уступив общему уровню инфляции. Дизельное топливо за тот же период стало дороже на 2,4%. При этом в 2018 году бензин за год дорожал на 9,4%, а в 2017-м году - на 7,3%.

Прогноз на 2020 год тоже благоприятный: как обещают эксперты Международного финансового центра, бензин подорожает, но не выше уровня инфляции. А Минфин и Минэкономразвития прогнозируют годовую инфляцию-2020 не выше 3%.