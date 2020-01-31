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31.01.2020 21:53
Рубрика: Экономика

Росстат: Цены на бензин в России за год выросли на 4,3%

Текст: Александр Проценко

Росстат сообщил, что потребительские цены на бензин в декабре минувшего года не изменились, а в целом за год подросли на 4,3%.

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Статистика зафиксировала еще один приятный для потребителей показатель: в минувшем году рост цен на моторное топливо оказался рекордно низким за последние 11 лет. С 1 января по 16 декабря бензин подорожал на 1,9%, впервые с 2016 года уступив общему уровню инфляции. Дизельное топливо за тот же период стало дороже на 2,4%. При этом в 2018 году бензин за год дорожал на 9,4%, а в 2017-м году - на 7,3%.

Прогноз на 2020 год тоже благоприятный: как обещают эксперты Международного финансового центра, бензин подорожает, но не выше уровня инфляции. А Минфин и Минэкономразвития прогнозируют годовую инфляцию-2020 не выше 3%.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на бензин

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