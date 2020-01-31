Депутат бундестага: Руководство НАТО обмануло Горбачева

Руководство НАТО нарушило данное в 1989 году Михаилу Горбачеву обещание не расширяться на восток. Такое мнение высказал официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной. Его статья опубликована на информационно-аналитическом портале Freiheitsliebe.

По мнению парламентария, экс-президент СССР поступил крайне опрометчиво и дал себя обмануть, не настояв на закреплении в международных соглашениях обещания Запада не расширяться дальше Германии. Он напомнил, что незадолго до распада Советского Союза целый ряд руководителей входящих в альянс стран в устной форме наперебой заверяли Горбачева, что бывшие страны Варшавского договора в обозримом будущем не вступят в НАТО.

Ной подчеркнул, что в марте государства-члены Североатлантического альянса под предлогом противостояния мнимой "российской угрозе" проведут в Германии самые масштабные за последние пять лет военные учения "Защитник Европы 2020".