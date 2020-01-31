Новейшие Airbus A350 дважды теряли двигатели из-за пролитых напитков

По меньшей мере два случая остановки двигателей из-за пролитых на пульт управления напитков зафиксированы на лайнерах А350. Сейчас оба инцидента расследуются.

Сотрудники компании Rolls-Royce и авиастроительного концерна Airbus выясняют обстоятельства и причины ЧП.

Так, один подтвержденный случай произошел с самолетом американской авиакомпании Delta Air Lines A350-900, летевшим в Сеул 21 января. После отключения правого двигателя Rolls-Royce Trent XWB лайнер был перенаправлен в Фэрбенкс.

Похожая ситуация возникла около двух месяцев назад с другим самолетом, где напиток также был пролит на центральную подставку между двумя пилотскими креслами, в том числе на интегрированную панель управления для запуска двигателя и электронных централизованных функций авиационного монитора.

Произошла остановка правого двигателя, экипаж предпринял попытку его перезапуска, но ничего не получилось. Тогда пилоты приняли решение отклониться от курса, чтобы приземлиться на Аляске.

И в первом, и во втором случае на лайнерах после полета были заменены детали на центральном пульте управления.

На сегодня известно, что такое "поведение" двигателей спровоцировало залитие панели напитками, но главная причина неполадок еще определяется. Пока же до авиаперевозчиков будет донесена информация о том, что недопустимо проливать напитки в кабине пилотов.