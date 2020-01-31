Двое неизвестных попытались прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Полиция штата Флорида задержала двух человек, попытавшихся проникнуть на внедорожнике в поместье Дональда Трампа в местечке Мар-а-Лаго. Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя ФБР Джеймса Маршалла, в момент инцидента американский лидер находился в другом месте.

По данным журналистов, автомобиль прорвался через контрольно-пропускной пункт и направлялся к главному дому. Стражи порядка открыли огонь по колесам. После этого водитель машины и его спутник поспешили ретироваться, однако были схвачены сотрудниками охраны. Мотивы нарушителей выясняется.

Сообщается, что президент США с супругой планировали прибыть в резиденцию в пятницу вечером.