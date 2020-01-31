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31.01.2020 23:48
Рубрика: Спорт

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Текст: Максим Домчев

Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Умар, подписал контракт с промоушеном. Чемпион уверен, что его родственнику удастся найти свое место среди лучших атлетов мира.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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О подписании контракта 24-летний Умар Нурмагомедов сообщил ТАСС. По данным агентства, дебют новоявленного бойца UFC пройдет в рамках шоу UFC 249 в Бруклине 18 апреля. Главным боем этого турнира станет противостояние Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

На счету Умара Нурмагомедова 12 боев и 12 побед в ММА. Он обладатель звания чемпиона России по ММА и чемпиона мира по боевому самбо.

Свое напутствие двоюродному брату в Instagram сделал и его звездный родственник.

"Братишка, Умар Нурмагомедов, тебе многое предстоит доказать. Когда я подписался в UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня, - написал Хабиб Нурмагомедов. - У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира".

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