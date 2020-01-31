Джокович будет защищать титул в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович добрался до финала Открытого чемпионата Австралии и будет защищать прошлогодний титул. Кроме того, в случае победы он сместит с первой строчки мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля, который завершил борьбу в четвертьфинале.

В 2019 году Джокович обыграл в решающем матче в Мельбурне как раз Рафу (6:3, 6:2, 6:3). Сейчас его соперником будет либо австриец Доминик Тим, либо немец Александр Зверев. Оба этих молодых теннисиста входят в топ-10. Тим - на пятом месте, Зверев - на седьмом.

Ну а в своем полуфинале Новак был сильнее швейцарца Роджера Федерера - 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Это была 50-я юбилейная встреча двух соперников. Серб впереди с преимуществом в четыре победы - 27:23.

После поражения Федерер сказал, что его шансы на успех равнялись трем процентам. Но в первой партии они явно были намного больше. Роджер вел со счетом 4:1 и 40:0 на чужой подаче. А потом он начал ошибаться. Не подал на сет при счете 5:3. Дело дошло до тай-брейка, который швейцарец полностью провалил.

Но вспоминая два тяжелых матча против австралийца Милмана и американца Сандгрена, когда Роджер чудом спасался от вылета с турнира, а также учитывая травму ноги, Федерер в целом остался доволен тем, как выступил на Australian Open.

- В данных обстоятельствах полуфинал - это лучшее, на что я мог рассчитывать, - сказал Федерер на пресс-конференции. - Вообще испытываю неоднозначные чувства. Я выходил на корт и уходил с него в весьма хорошем настроении, но в то же время я провел матч, о котором предпочел бы забыть.

Новак Джокович, напротив, эту встречу будет помнить. Впрочем, как и многие другие. "Федерер - один из двух моих главных соперников. С ним и с Рафой я сыграл больше всего матчей на "мэйджорах". Эти парни помогли мне понять, что нужно для победы. Благодаря им я прогрессировал", - приводит слова Новака Metro.

Между тем в женском финале сойдутся испанка Гарбинье Мугуруса, выбившая из сетки румынку Симону Халеп (7:6 (10:8), 7:5), и американка русского происхождения Софья Кенин, обыгравшая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти (7:6 (8:6), 7:5).