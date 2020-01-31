Эксперт: Создание вакцины от коронавируса возможно, но займет время

Создание вакцины от коронавируса 2019-nCoV - это продолжительный процесс, сконструировать сам препарат можно быстро, но клинические исследования требуют времени, по меньшей мере года, - сообщил сегодня ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев.

Эксперт также ответил на вопрос "Российской газеты", каким образом подтверждается эффективность тест-систем по диагностике конкретного штамма коронавируса, если его образцов в России нет. Ранее сообщалось, что с помощью новых диагностических систем было обследовано уже около 150 человек, и у всех у них вирус не обнаружен. По словам Малышева, эффективность тест-систем не вызывает сомнений, штамм вируса наши специалисты получили от ВОЗ.

Что касается разработки вакцины, "это довольно долгий процесс, ее можно сделать быстро, но применять у людей надо очень аккуратно, только после проведения всех необходимых исследований, сообщения о том, что это можно сделать в течение года - очень оптимистичны", - отметил Николай Малышев.

Он также пояснил, что имеет смысл нарабатывать вакцину для инфекций, которые возникают достаточно часто. Например, если говорить о вспышках коронавирусной инфекции, проявления ближневосточного синдрома наблюдаются на Ближнем Востоке с 2012 года, и учитывая тяжелое течение болезни, вакцинировать население против этого заболевания было бы логично.

Что касается нового вируса, о нем пока мало данных, но его изучение продолжается. В том числе, сразу несколько государств, включая и Россию, заявили о работе над вакциной.