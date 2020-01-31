Евросоюз потратит десять миллионов евро на исследования коронавируса

Евросоюз в ближайшее время выделит десять миллионов евро на программу исследований коронавируса, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Еврокомиссии Даны Спинант сообщила, на эти цели пойдут "дополнительные средства из фондов европейской программы "Горизонт-2020". По ее словам, деньги планируется направить на разработку методов противодействия распространению опасной инфекции.

На данный момент случаи заражения коронавирусом на территории ЕС зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Германии и Финляндии. В местных аэропортах введен усиленный санитарный контроль за прибывающими туристами из Китая. В частности, на постоянной основе ведется досмотр пассажиров с применением технических средств дистанционной термометрии тела.