Facebook и Twitter в России грозят многомиллионные штрафы

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc. В течение ближайших трех дней ведомство направит протокол в суд.

Поводом для возбуждения административного производства стало то, что компании так и не предоставили Роскомнадзору информацию о выполнении требований по локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России, как это предусматривает закон "О персональных данных".

Теперь компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей, уточняется в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Весной 2019 года суд уже применял санкции к Twitter и Facebook за непредоставление данных, но тогда штрафы не превысили 3 тыс. руб. для каждой соцсети. По мнению Роскомнадзора, это наказание было несоизмеримо характеру нарушения.