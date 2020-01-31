ФАС проанализирует тарифы мобильных операторов из-за повышения цен

Данные будут проанализированы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Информацию у операторов антимонопольное ведомство запросило после того, как с нового года стоимость отдельных тарифов у операторов мобильной связи заметно выросла. По результатам предоставленных компаниями разъяснений, ФАС предстоит проанализировать свыше 4 тыс. тарифных планов, уточнил Анатолий Голомолзин.
Он также прокомментировал информацию о планах компании МТС с 30 января отменить опции "Домашний пакет Россия" и "Домашний пакет Россия +", из-за чего услуги мобильной связи могли подорожать в Крыму.
По словам замруководителя ФАС, у МТС были планы, но оператор от них отказался. Указанные опции в путешествиях продолжат действовать у всех абонентов МТС в Крыму и Севастополе, заверил Анатолий Голомолзин.