ФАС проанализирует тарифы мобильных операторов из-за повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от операторов "большой четверки" разъяснения по поводу повышения цен на услуги мобильной связи.

Данные будут проанализированы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Информацию у операторов антимонопольное ведомство запросило после того, как с нового года стоимость отдельных тарифов у операторов мобильной связи заметно выросла. По результатам предоставленных компаниями разъяснений, ФАС предстоит проанализировать свыше 4 тыс. тарифных планов, уточнил Анатолий Голомолзин.

Он также прокомментировал информацию о планах компании МТС с 30 января отменить опции "Домашний пакет Россия" и "Домашний пакет Россия +", из-за чего услуги мобильной связи могли подорожать в Крыму.

По словам замруководителя ФАС, у МТС были планы, но оператор от них отказался. Указанные опции в путешествиях продолжат действовать у всех абонентов МТС в Крыму и Севастополе, заверил Анатолий Голомолзин.