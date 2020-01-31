ФАС проверит аптеки и оптовиков, завышающих цены на маски и лекарства

Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве знают о том, что в аптечных сетях возник дефицит защитных масок и резко возрос спрос на некоторые лекарства в связи с ситуацией с коронавирусом. Федеральной антимонопольной службе поручено провести проверки участников фармацевтического рынка на предмет недобросовестной конкуренции.

"Знаем, что в некоторых аптеках маски скупаются в больших количествах, и некоторые аптечные сети завышают цены на такие товары, - отметила Голикова. - Поэтому мы обращаемся к аптечным сетям и производителям средств индивидуальной защиты не пользоваться ситуацией. Готово поручение ФАС пресечь недобросовестную конкуренцию".

В то же время Минпромторг должен проанализировать ситуацию с масками и другими средствами защиты в России и определить объемы изделий, которые Россия готова будет поставить в Китай в качестве гуманитарной помощи.