ФБР заинтересовалось поставщиком шпионского оборудования из Израиля

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует роль NSO Group Technologies, израильского поставщика шпионского программного обеспечения, в возможных хакерских атаках на американских граждан и компании, а также по факту возможного сбора информации об иностранных правительствах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом расследования, которое продолжается вот уже два с лишним года.

Дело было возбуждено после того, как сотрудники Бюро попытались выяснить, получила ли израильская компания от американских хакеров какой-либо код, необходимый для заражения смартфонов.

В самой NSO Group заявили, что компания официально продает свое шпионское программное обеспечение и предоставляет техническую поддержку исключительно правительствам иностранных государств для преследования подозреваемых в терроризме и других преступников. "Никакие правоохранительные органы США вообще не связывались с нами по таким вопросам", - говорится в заявлении. Ключевой вопрос расследования, по информации источников, заключается в том, насколько NSO Group была вовлечена в конкретные взломы?

В Бюро сообщили, что они жестко осуждают деятельность поставщиков шпионских программ. На брифинге в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне в ноябре прошлого года высокопоставленный сотрудник ведомства, отвечающий за вопросы кибербезопасности, заявил, что, в случае установления фактов взлома телефонов американцев, следователи будут серьезно настроены в отношении компаний, работающих от имени правительственных клиентов.

Дело набрало ход после того, как Facebook в октябре прошлого года подал иск, обвинив израильскую компанию в использовании проблем и недоработок в службе обмена сообщениями WhatsApp для взлома данных 1400 пользователей. В компании со своей стороны пояснили, что ее продукты не могут быть нацелены на телефонные номера США, хотя некоторые эксперты по кибербезопасности оспаривают это утверждение.

По данным исследователей организации Citizen Lab из Университета Торонто, помимо правительственных чиновников, жертвами атак с использованием шпионских программ NSO стали журналисты, общественные деятели, бизнесмены в нескольких странах.

По американскому законодательству поставщики хакерского оборудования могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях или Законом о прослушивании телефонных разговоров, если они сознательно воспользовались недоработками технологических компаний, заявил Джеймс Бейкер, бывший главный юрисконсульт ФБР.

Законодательство устанавливает уголовную ответственность за несанкционированный доступ к компьютеру или компьютерной сети, а Закон о прослушивании запрещает использование инструментов для шпионского перехвата телефонных звонков, текстовых сообщений или электронных писем.

NSO известна в мире кибербезопасности своим программным обеспечением Pegasus, другими инструментами, которые могут быть предоставлены несколькими способами. Программное обеспечение может перехватывать все записи на телефоне, включая даже текст зашифрованных сообщений, и управлять им для записи телефонных разговоров.

По информации источников агентства, NSO потенциально могла предоставить программное обеспечение, которое Саудовская Аравия якобы использовала для взлома iPhone основателя Amazon Джеффа Безоса. ФБР проводит расследование и встречается с Безосом, сообщил Reuters член его команды.