Федор Бондарчук снимет интернет-проект про отца

Content Summit Russia, который проходил с 28 по 30 января в Москве в рамках 22-й международной выставки CSTB. Telecom&Media"2020, завершил свою работу. Две сессии, прошедшие при поддержке АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения) - "Российский киноконтент: производство и дистрибуция" и "Закупка и адаптация зарубежного контента" (модератором обеих выступила обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина), принесли немало интересных новостей.

Первую сессию открыл председатель АПКиТ, продюсер, генеральный директор компании "СТВ", Сергей Сельянов, который и задал направление разговору. "Если касаться кинопроизводства, то появились огромные технологические задачи, которые были нам недоступны лет 10 назад, - сказал он. - Сегодня они освоены. Сейчас мы уже на мировом уровне делаем компьютерную графику, декорации. В технологическом смысле все изменилось довольно сильно. Еще недавно компьютерная анимация была новой для России. Это сложный процесс, который требует большого человеческого ресурса - специалистов. Сегодня наполнение меняется коренным образом. К примеру, мы сделали VR фильм "Агент Эмерсон", посмотрим, выстрелит ли он. Наша компания сделала этот фильм в США, в плане визуального качества этот фильм лучший в мире".

Федор Бондарчук - основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio, председатель совета директоров Киностудии "Ленфильм", продюсер, режиссер, актер, рассказал о своем новом опыте работы - для интернет-платформ. "Разница в создании фильмов для премьеры в кинотеатрах и подготовке их для платформы - в наличии рамок. Так или иначе, для кинотеатров есть ограничения: возрастные, языковые, тематические. Съемка сериала "Псих" для платформы more.tv дарит творческую свободу. Более того, как режиссер, я впервые снимаю сериал. Мне интересно, что из этого получится и любопытно получить обратную связь от аудитории… Как продюсер, скажу, что работа с видеосервисами выражается в широте тем. К примеру, недавно мы Эдуардом Илояном делали пилот сериала для видеосервиса. Называется "4.59" - небольшая история про группу смерти "Синие киты". Сложно себе представить, что такой сериал можно увидеть на эфирном канале".

Говоря о сериале "Филатов", который выходит уже 3 февраля на more.tv, а 17 февраля на СТС, Бондарчук пошутил, что вряд ли хотел бы повторить такой опыт. Новостью для многих собравшихся стало известие о том, что вместе с Антоном Желновым для того же сервиса more.tv Федор Сергеевич снимает документальный фильм, приуроченный к юбилейной дате, про отца - выдающегося советского режиссера Сергея Бондарчука.

Рафаел Минасбекян, генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ ("Газпром-Медиа Холдинг") отметил, что рынок спроса на контент сейчас кардинально меняется. Радикальное изменение - это увеличение количества покупателей. Это принципиально меняет подход индустрии к производству. "Если буквально 3 года назад у нас было около 200 компаний, снимающих сериалы, а покупателей можно было посчитать на пальцах одной руки, то сейчас с появлением OTT\ VoD-платформ и более четкого таргетирования аудитории расширяются возможности для производителей", - сказал он.

"Мы экспериментируем: в рамках ГПМ "КИТ", производим и веб-сериалы хронометражом в несколько минут и классические, прайм-таймовые масштабные сериалы для федеральных телеканалов… За последние 3 года мы проинвестировали более 30 полнометражных фильмов. Это высокобюджетные, масштабные картины, но также в рамках возможностей нашего субхолдинга мы поддерживаем авторское кино. Сейчас в стадии пост-продакшена у нас картины "Доктор Лиза" и "Герда", которые будет прокатывать новый федеральный прокатчик - "Белые ночи" (также входит в ГПМ КИТ)", - продолжил Минасбекян. Компания "Белые ночи" также будет заниматься прокатом авторского кино. И ближайший релиз - сенсационный - лента Терренса Малика "Тайная жизнь", которую многие критики после Каннского кинофестиваля прошлого года, где состоялась ее премьера, называют лучшей работой режиссера. На сессии была объявлена дата релиза картины в России - 19 марта. И, наконец, Рафаел Минасбекян подробно рассказал о новом проекте "Киностудии КИТ" сериале "Джон Пол Джонс", который разрабатывает шоураннер Дэниэл Кнауф (на его счету "Дракула", "Сверхъестественное", "Карнавал" и другие сериальные хиты). Джон Пол Джонс - шотландский моряк, служивший в Великобритании, США и России. Наиболее известен участием в Войне за независимость США. Спикер рассказал, что мало кто об этом знает, но Джон Пол Джонс был похоронен в русской военной форме. Сериал - как большой международный проект - раскроет зрителям много нового.

Продюсер Александр Акопов - сопредседатель правления АПКиТ, соучредитель и продюсер компании "CosmosStudio", выступил с предложением, которое может изменить всю российскую киноиндустрию: "Сейчас ответственный момент. Мы много лет жили в условиях растущего рынка, росли бюджеты, как следствие - увеличивалось качество. Сегодня мы понимаем, что по целому ряду объективных причин общее количество денег на каналах расти не будет. Мы перекормили аудиторию обычным контентом: похожими картинками, сюжетами, героями. По моему мнению, люди, принадлежащие к индустрии, должны собраться и договориться: "мы снимаем меньше, но дороже". Я считаю это необходимым. Смысл очень простой: чтобы конкурировать с лучшим мировым продуктом, нужно тратить больше времени на съемки, выделять больше дней. Высокий бюджет нужен для того, чтобы режиссер потратил больше времени на работу с актерами над проектом".

Известный режиссер Александр Котт добавил: "Нужно также учитывать дни, для того чтобы переснять некоторые кадры. Хотя не всегда количество дней на серию гарантирует качество. Многое зависит от профессионализма режиссера и команды. Есть ведь еще разница - создаешь ли ты историческое кино и современное. Историческое должно сниматься дольше". Котт известен своей работой над масштабными проектами, такими, как "Брестская крепость", "Спитак" и другими. Тем более неожиданно для собравшихся прозвучали его слова о том, что и он снимает веб-сериал. "Недавно я впервые работал над пилотом для платформы - это сериал "Комнаты" по сценарию Василия Сидорова. Он зацепил меня нетривиальным сюжетом... Однако делать пилот сериала сложно: возникает "коллапс" - проект может состояться, а может и нет. С одной стороны, нужно работать с минимальными затратами, так как неизвестно пойдет ли сериал в эфир. С другой - первая серия должна быть яркой, чтобы запустить проект в производство", - рассказал Александр Котт. "Мне кажется, что основная разница между контентом для платформы и для телевизионного канала - это не вопрос цензуры, а аудитории", - добавил он.

Влад Ряшин - генеральный продюсер кинокомпании Star Media, имеющий большой опыт работы на международных рынках, рассказал о сегодняшних вызовах в этом направлении: "Сейчас ведется работа с мировыми платформами, они покупают российский контент. Однако говорить об успехе рано. Как только первый российский сериал будет продан с оценкой 100 тысяч долларов за серию, это будет огромная победа для нашего рынка. Пока ни один сериал за подобные деньги не продан. Пока мы только прорубаем этот путь. Одна из задач на сегодняшний день - чтобы эти платформы пришли в страну не только в контексте перевода своих сериалов на русский, но и в контексте создания проектов у нас". Далее продюсер рассказал о проектах своей компании - сериале "Анна-детективъ", который в топе рекомендаций на Amazon Prime наряду, например, с таким классическим хитом, как "Твин Пикс" и международным проектом "Мата Хари". По поводу второго сказал следующее: "Сериал на английском языке. Он неплохо пошел с точки зрения количества стран. Мы купили билет в зал, где начали общаться с международными дистрибьютерами. Мы продолжаем создание сериалов на иностранных языках".

Влад Ряшин и Александр Акопов выступили спикерами и на сессии, посвященной адаптации контента. В частности, Ряшин озвучил еще одну громкую новость. Его компания купила права на адаптацию (опередив в этом зарубежных конкурентов) израильского сериала "Ваша честь" - победителя крупнейшего международного фестиваля сериалов "Series Mania" 2017.

Интернет-платформы среди спикеров представлял Макар Кожухов - директор по контенту "Rambler Group". "Мы запустили пробную платформу с вертикальным видео Оkkо.move.tv, - сказал он. - Для нее мы уже сняли 10 сериалов в вертикальном формате - 9х16. Здесь нет ограничений по жанру: лирические истории, любовные истории, комедии и драмы. Все они короткие, так как в вертикальном формате анатомически сложно смотреть долго. Однако мы должны считаться с молодой аудиторией, которая скоро станет платежеспособной и будет готова потреблять контент за деньги".

Сессия по адаптации контента оказалась единственной в своем роде и получилась настолько актуальной, что и спикеры и слушатели, не могли разойтись. Помимо Александра Акопова и Влада Ряшина, выступили Юлия Сумачева - генеральный продюсер и управляющий партнер компании "Вайт Медиа", Юлия Иванова - генеральный директор кинокомпании "Марс Медиа Энтертейнмент", Владимир Утин - генеральный директор продюсерского центра "Леан-М" (подразделение Sony Pictures Television в России) и Иван Самохвалов - управляющий партнер продюсерской компании "Среда".

"Всякий раз адаптация формата - это занятное путешествие в неизвестную страну. В общем и целом - это сочетание двух факторов: логики здравого смысла и таланта создателей, как оригинального формата, так и местных профессионалов, которые адаптируют контент. Но что стоит за логикой здравого смысла, за талантом и их взаимодействием - это каждый раз уникальная история. И никогда до конца не знаешь, что же сработает", - подчеркнул Владимир Утин. Спикер рассказал о работе над конкретными проектами, в частности, о втором сезоне сериала "Шифр" (первый сезон очень полюбился зрителям). "Будет продолжение истории, новые личные линии, кто-то из героев уйдет, кто-то неожиданный придет. Режиссер останется тот же - Вера Сторожева. Выйдет следующей осенью или весной".

"Для того, чтобы адаптировать сериал, нужен high concept, - сказала Юлия Сумачева. - Я смотрю всегда на проект и думаю, смогла ли бы эта история случиться у нас. Что касается телевизионного контента, то здесь все по-другому: есть уже сложившаяся практика, есть огромное количество форматов, и дальше смотришь уже по тематике. И сам круг адаптации, он быстрее". Юлия Сумачева специально для сессии подготовила презентацию, которую завершила красочным слайдом, иллюстрирующим крупную новость. Их компания адаптирует для России шоу "Маска" ("The Mask Singer") - один из крупнейших мировых развлекательных форматов.

Юлия Иванова приоткрыла тайну - каким будет продолжение фильма "Громкая связь" от "Квартета И". Главное, что это будет уже российский оригинальный проект. Спикер также "впустила слушателей" во внутреннюю кухню адаптации фильма "Идеальные незнакомцы". "Они в 2019 году попали в Книгу рекордов Гиннесса как фильм с самым большим количеством ремейков. Где-то около десяти в разных странах уже вышли, восемь на подходе. И в то же время наша адаптация в российском прокате прошла как некая арт-история и стала практически блокбастером: мы собрали 600 миллионов рублей на территории СНГ". Юлия Иванова отметила, что полный метр гораздо тяжелее адаптировать, чем сериал или телешоу, но при создании художественного фильма вполне возможно вдохновляться интригующей историей. Так, например, их компания приступила к работе над новым фильмом "Разводные мосты": источником вдохновения и отправной точкой послужила история героини из сериала "Хорошая жена".

Иван Самохвалов рассказал о судьбе сериалов "Алиби" и "Спи со мной", которые российские зрители еще не видели. Также Самохвалов отметил важность образовательного аспекта адаптаций зарубежных проектов: "Когда российские кинокомпании начинают снимать сериалы по американскому или британскому форматам, они учатся". Речь зашла о том, что у продюсерской компании "Среда" есть очень успешный проект "Обратная сторона Луны" - мистический детективный телесериал, вольная адаптация британского сериала "Жизнь на Марсе" производства BBC. Иван ответил, что "тогда на сериалах BBC мы учились снимать, сегодня учимся продавать BBC свои сериалы".