Гол-красавец Ковальчука воодушевил "Монреаль"

Российский нападающий "Монреаля" Илья Ковальчук забросил пятую шайбу за "Монреаль" и помог команде одержать победу над "Баффало".

"Монреаль" уже потерял большое количество очков и отстает от зоны плей-офф более чем серьезно. Поэтому в матче против "Баффало" команде Ильи Ковальчука нужно было играть только на победу.

Счет в матче открыли "клинки". Джек Айкел сумеем использовать свой шанс. Но второй период матча перевернул его ход. Начало камбэка "Монреаля" положил российский форвард Илья Ковальчук, красивый броском вогнавший шайбу под перекладину.

Этот гол явно воодушевил "Монреаль". Брендан Галлахер и Томаш Татар установили окончательный счет в матче.

В другом матче встречались "Нью-Джерси" и "Нэшвилл". Основное и дополнительное время сильнейшего не выявило - 5:5, а в серии буллитов успех сопутствовал "хищникам".

Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев отметился заброшенной шайбой, голевой передачей и реализовал послематчевый штрафной бросок.