Голикова призвала продлить отпуска отдыхающих в Китае

В связи с продолжающейся неблагоприятной ситуацией с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к работодателям с просьбой в случае наличия работников, находящихся сейчас в отпуске в Китае, продлить их отпуска до особого распоряжения. Об этом она сказала на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Голикова уточнила, что письма на эту тему были разосланы Роспотребнадзором в Торгово-промышленную палату, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловую Россию", "Опору России". Это было сделано по поручению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Такое обращение продиктовано исключительно необходимостью сохранения здоровья наших граждан и безопасностью. Прошу всех внимательно к этому отнестись и придерживаться этого обращения", - сказала она.

По ее словам, "конечно, есть экономические вопросы и коммерческая выгода", "но вопросы здоровья должны стоять на первом месте". "Как только мы почувствуем, что ситуация улучшается, мы ограничения будем ослаблять", - отметила вице-премьер.