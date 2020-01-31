Голикова: Россия временно приостановит выдачу рабочих виз гражданам КНР

Правительство РФ готовит распоряжение о временной приостановке выдачи рабочих виз гражданам Китая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба по противодействию распространения в России коронавирусной инфекции.

"Запрет будет временным. Мы следим за изменением ситуации в Китае и будем корректировать принимаемые решения в соответствии с возникающими обстоятельствами", - заявила вице-премьер.

Гражданам Китая, имеющим вид на жительство в России, не запрещают въезд в страну, но сразу после пересечения границы они в обязательном порядке будут закрыты на двухнедельный карантин.