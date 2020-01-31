Греческие депутаты одобрили соглашение о новых военных базах США в стране

Парламент Греции дал зеленый свет на размещение в стране новых военных баз США. В рамках соглашения об оборонном сотрудничестве американцы также смогут свободно использовать почти все военные объекты страны.

Как сообщает газета Naftemporiki, в поддержку документа высказались 175 парламентариев при условии, что для ратификации соглашения необходимо было получить простое большинство - минимум 151 голос.

Договор предусматривает расширение существующих американских баз, а также создание новых. Как ожидается, военным США предоставят соответствующую инфраструктуру в Стефановикио и Александруполисе.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал решение греческого парламента, назвав этот договор "стратегическим пробным камнем в наших оборонных отношениях". "Греция ключевой союзник НАТО, и мы будем продолжать укреплять наше прочное партнерство и содействовать стабильности в регионе", - написал Помпео в Twitter.