Найдены гробницы верховных жрецов Древнего Египта

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта при проведении исследовательских работ на археологическом объекте в провинции Минья обнаружила 16 гробниц, принадлежавших первосвященникам 15-го нома.

Как сообщает Ahram Online, первая в 2020 году важная находка была сделана в районе Аль-Горейфа, примерно в 300 километрах к югу от Каира. Всего было обнаружено 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов. Именно поэтому археологи назвали их общими.

Установлено, что гробницы принадлежали верховным жрецам Джехути - бога Луны, мудрости и знаний. Кроме того, гробницы были предназначены для упокоения высших сановников 15-го нома (административная единица в Древнем Египте, провинция, управлявшаяся наместником фараона), трудившихся в его столице, городе Ашмунине.

Некоторые саркофаги были покрыты иероглифами, в том числе украшены именами и титулами их владельцев. Пять гробов были деревянными и антропоидными, кстати, они хорошо сохранились. Один из каменных саркофагов посвящен Гору - богу неба и Солнца, сыну Изиды и Осириса. На нем имеется изображение богини неба Нут, расправляющей крылья.

Министерство по делам древностей также продемонстрировало около 10 тысяч найденных при раскопках погребальных статуэток ушабти и погребальных масок. Кроме того, было обнаружено около 700 амулетов, в том числе несколько традиционных для Древнего Египта священных скарабеев, изготовленных из чистого золота. Один из амулетов изображен в виде крылатой кобры.

Кроме того, были найдены расписные канопы из известняка - ритуальные сосуды, в которых древние египтяне хранили внутренности своих мумифицированных покойников. Также были обнаружены многочисленные инструменты для обработки камней и перемещения саркофагов, в том числе деревянные молотки и корзины из пальмовых листьев.

По словам главы Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, один из каменных саркофагов, судя по иероглифам, принадлежит сыну Псамтика, хранителя царской казны. У него было много титулов, самыми важными из которых были титулы верховного жреца Осириса и Нут.

Еще на одном саркофаге указано, что в нем был погребен царский казначей и носитель печатей Нижнего Египта, который был единственным спутником фараона. Один из саркофагов содержит иероглифические надписи, перечисляющие имена умерших. В числе наиболее важных титулов, упомянутых в этом перечне, оказался титул "помощника".