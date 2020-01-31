Хакеры похитили у японской NEC файлы оборонного значения

Еще одна японская компания подверглась многочисленным хакерским атакам. Злоумышленники взломали серверы NEC и похитили почти 28 тысяч файлов, среди которых были и документы, связанные с контрактами министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее "Российская газета" писала, что хакеры получили доступ к 120 компьютерам и 40 серверам другой японской компании - Mitsubishi Electric. Злоумышленники смогли похитить закрытые сведения о контрактах в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли. Токио считает, что к подобным атакам причастны китайские группировки Tick и BlackTech.