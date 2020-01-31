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31.01.2020 01:02
Рубрика: Спорт

В Мытищах "Ленинградка"

"Химки" и ЦСКА сразились друг с другом в Евролиге
Текст: Илья Трисвятский
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
В чисто российском противостоянии 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные "Химки" вчера у себя на "Арене Мытищи" сразились с действующим обладателем титула ЦСКА. Победу со счетом 78:69 одержали гости.

В наших баскетбольных кругах матчи между химчанами и столичными армейцами давно уже получили название "дерби Ленинградки". Этимология проста: Баскетбольный центр Московской области (БЦМО) и построенный еще перед Олимпиадой-1980 УСК ЦСКА, равно как и современный "Мегаспорт", находятся в непосредственной близости от Ленинградского шоссе. Но с 2017 года "Химки" играют домашние матчи Евролиги на более вместительной "Арене Мытищи". Тем не менее географическая корректировка не привела к смене понятия: битва двух наших грандов по-прежнему анонсируется как "дерби Ленинградки".

Фото: РИА Новости
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Предстартовый расклад вчерашнего матч был таков: ЦСКА успешно старается закрепиться в сильнейшем квартете двухкругового турнира с участием 18 команд, чтобы иметь преимущество своей площадки в четвертьфинале, "Химки" пока с трудом пытаются вернуться в Топ-8, то есть зону попадания в плей-офф.

В первой половине встречи долгое время шла примерно равная по счету игра, а вот уже ближе к большому перерыву армейцы оторвались ощутимо - 36:29. К этому моменту на счету лучшего бомбардира "красно-синих" Майка Джеймса было уже 13 очков. После оперативного тайм-аута главного тренера хозяев Римаса Куртинайтиса "Химки" ответили дальним попаданием сербского легионера Стефана Йовича. Тут уже минутой наставлений отреагировал рулевой ЦСКА Димитрис Итудис. Его команда до сирены на отдых еще дважды поразила кольцо соперника и повела 40:32.

Решающий и нокаутирующий удар "красно-синие" в своем фирменном стиле нанесли в третьей десятиминутке. Данный отрезок был выигран ими безоговорочно - 19:6. Перед заключительной четвертью ЦСКА лидировал уже с разницей в 21 очко (59:38), что означало досрочное завершение интриги очередного "дерби Ленинградки". Несмотря на поражение, химчане еще не потеряли шансов на плей-офф. За оставшиеся восемь туров многое еще можно наверстать.

Где будем смотреть

2 февраля, воскресенье, "Матч ТВ"

18.25. УНИКС (Казань) - "Химки" (Московская область). Единая лига. Регулярный чемпионат. Прямая трансляция.

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