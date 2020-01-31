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31.01.2020 12:50
Рубрика: Культура

Илон Маск записал танцевальный трек

Текст: Инга Бугулова
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/ Stephen Lam Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/ Stephen Lam
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/ Stephen Lam

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал новую песню. Композиция в стиле электронной танцевальной музыки называется Don't Doubt ur Vibe и опубликована на платформе Soundcloud.

Фото: @billieeilish/ instagram.com
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В своем Twitter знаменитый американский изобретатель рассказал, что сам написал текст к песне и сам же исполнил его. Ранее он выложил фотографии из студии звукозаписи, где работал над треком. В честь выхода песни автор даже сменил никнейм в соцсети, назвавшись EDM.

Это первая композиция Илона Маска в стиле EDM (Electronic Dance Music), но не первый его музыкальный опыт: в прошлом году бизнесмен уже выпустил песню, посвященную горилле Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США. Читая рэп, Маск признается, что очень скучает по животному.

Культура Музыка Поп-музыка

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