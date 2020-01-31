Илон Маск записал танцевальный трек

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал новую песню. Композиция в стиле электронной танцевальной музыки называется Don't Doubt ur Vibe и опубликована на платформе Soundcloud.

В своем Twitter знаменитый американский изобретатель рассказал, что сам написал текст к песне и сам же исполнил его. Ранее он выложил фотографии из студии звукозаписи, где работал над треком. В честь выхода песни автор даже сменил никнейм в соцсети, назвавшись EDM.

Это первая композиция Илона Маска в стиле EDM (Electronic Dance Music), но не первый его музыкальный опыт: в прошлом году бизнесмен уже выпустил песню, посвященную горилле Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США. Читая рэп, Маск признается, что очень скучает по животному.