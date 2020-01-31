Исследование - даже в пожилом возрасте отказ от курения дает быстрый эффект

После отказа от курения клетки восстанавливаются и пораженные ткани обновляются. К таким выводам пришли ученые Института Сэнгера в Эссексе и Лондонской больницы Университетского колледжа.

Они провели исследования, которые доказывают пользу отказа от курения. Оказывается, если бросить эту привычку даже в почтенном возрасте, организму не только не будет причиняться вред, но начнут восстанавливаться уже поврежденные клетки. Этот процесс наблюдался даже у 70-летних пациентов, которые за всю свою жизнь выкурили более 10 тысяч пачек сигарет.

Как написано в исследовании, опубликованном в журнале Nature, улучшения "начинаются немедленно, накапливаются со временем и очевидны даже после прекращения курения в конце жизни".

Ученые исследовали образцы тканей 16 человек. Среди них были заядлые курильщики, некурящие и те, кто бросил курить. У тех, кто курил, до 96 процентов клеток легких имели генетическую мутацию. Четвертая часть этих клеток имели по крайней мере одну мутацию, связанную с раком. У некурящих таких мутаций не было вообще. А у тех, кто бросил курить, здоровых клеток было в четыре раза больше, чем у тех, кто все еще курил. Причем они были такими же здоровыми, как и у людей, которые никогда не пробовали сигарет.

"У этих пациентов наблюдалось такое же пополнение нормальных клеток, как и у тех, кто бросил курить раньше", заключил один из авторов исследования Питер Кэмпбелл.