Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на обстрелы

Израильские военные атаковали военную инфраструктуру палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на обстрелы территории еврейского государства.

Сообщается, что в течение дня в сторону Израиля запускались ракеты и воздушные шары со взрывчаткой, а также велся снайперский огонь, пишет ТАСС. В ответ Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе, включая подземную инфраструктуру, задействованную в производстве оружия.

Ранее, в пятницу израильская армия заявила, что из сектора Газа были запущены три ракеты. Две из них перехватила система ПВО "Железный купол".