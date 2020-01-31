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31.01.2020 11:51
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайское общество мобилизовалось на борьбу с коронавирусом

На днях председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в борьбе с эпидемией нового коронавируса нужно опираться на народ и отстаивать принцип "интересы народа - прежде всего". Это, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", отразило необходимость максимальной мобилизации общественных сил в борьбе с эпидемией.
В борьбе с эпидемией китайское общество демонстрирует сплоченность и единение. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая В борьбе с эпидемией китайское общество демонстрирует сплоченность и единение. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В борьбе с эпидемией китайское общество демонстрирует сплоченность и единение. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Народ - это строитель истории. Опираясь на него, Китай победил эпидемию атипичной пневмонии, преодолел последствия разрушительного землетрясения 2008 года в провинции Сычуань, и многие другие вызовы. В борьбе с эпидемией китайское общество вновь демонстрирует сплоченность и единение.

По состоянию на 29 января, в 31 административной единице провинциального уровня Китая введен высший уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, правительства различных уровней поставили работу по профилактике и контролю эпидемии важнейшей первоочередной задачей. Китайский народ сплотился в борьбе с эпидемией вирусной пневмонии: более шести тысяч медиков из разных регионов Китая прибыли в провинцию Хубэй для оказания помощи заболевшим, многие предприятия приняли решение работать сверхурочно для производства достаточного количества медицинских масок, защитных костюмов, очков и других материалов, ученые всеми силами разрабатывают вакцину от нового коронавируса.

Все регионы Китая предпринимают эффективные меры для отслеживания, профилактики и контроля над эпидемической обстановкой. Деревенские врачи знакомят селян с методами профилактики эпидемии. А в мегаполисах призывают местных жителей быть бдительными, своевременно обращаться к врачу, если появятся признаки заболевания.

В китайских СМИ круглосуточно публикуют информацию, связанную с эпидемией, распространяют знания по профилактике пневмонии. Ключевую роль в борьбе с распространением болезни играют новые технологии, в частности - большие данные.

Как пишут иностранные блогеры, только в Китае можно за такое короткое время создать сеть по профилактике и контролю над эпидемией, охватывающую все города и деревни страны. 28 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил предпринятые Китаем меры по борьбе с новым коронавирусом. По его словам, в условиях эпидемии китайское правительство демонстрирует твердую политическую волю и приняло своевременные и эффективные меры, которые поразили весь мир. Соответствующий опыт стоит заимствовать другим странам. В тот же день директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон в ответе на вопрос корреспондента Медиакорпорации Китая заявил, что меры Китая по ограничению миграции населения в сложной эпидемиологической ситуации являются "ключевыми и необходимыми".

Китай и китайский народ раз за разом справлялись с вызовами и рисками, с которыми сталкивались на пути развития страны. Нынешняя неожиданная эпидемия не сможет преградить путь развития Китая. Сплоченность и единение китайского общества - это великая сила в борьбе с эпидемией. Упорно опираясь на народ, Китай сможет преодолеть любые трудности и осуществить любые задачи. В битве с эпидемией Китай обязательно победит!

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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