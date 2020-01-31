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31.01.2020 18:15
Рубрика: Общество

Видео: В США раскопали кость размером с человека

Текст: Денис Передельский

В США "охотники за ископаемыми" обнаружили на территории штата Юта гигантскую кость брахиозавра - одного из самых крупных и высоких динозавров, которые когда-либо бродили по Земле.

Об открытии рассказывает ABC. Сообщается, что длина найденной кости составляет около двух метров. Она оказалась настолько большой и тяжелой, что вытаскивать ее из земли пришлось при помощи лошади.

Фото: iStock
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Установлено, что кость принадлежала древнему гиганту - брахиозавру. Эти существа были одними из самых крупных поверхностных животных в истории. Их масса достигала 30 тонн.

Кстати, обнаруженная кость вообще является одной из самых крупных из когда-либо найденных на нашей планете. Она оказалась длиннее роста любого из членов исследовательской команды.

Специалисты считают, что эта кость была частью передней конечности брахиозавра. Это было травоядное существо с очень длинной шеей, которое обитало на нашей планете около 150 миллионов лет назад. Ученые могут лишь предполагать, как оно выглядело. Вероятно, новая находка поможет в решении этого исторического ребуса.

"Для меня это было действительно интересное открытие, - говорит палеонтолог Джон Фостер из Музея природного парка штата Юта, в котором в ближайшее время будет выставлена окаменелость. - Дело в том, что в последний раз плечевая кость брахиозавра была найдена около 60 лет назад. Многие из нас думали, что никогда не увидим такое в природе. Было здорово вот так неожиданно получить возможность самому выкопать кость из земли".

Окаменелость была найдена в месте под названием Morrison Formation, которое славится обилием останков древних животных. Рядом с нею было обнаружено несколько фрагментов ребер, а также ископаемые растения.

К слову, ранее было обнаружено лишь десять неполных скелетов брахиозавров. Таким образом, найденный является одиннадцатым. Его возраст еще предстоит уточнить, однако, по предварительным данным, он может оказаться древнейшим известным брахиозавром.

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