КС РФ защитил право потерпевших на разумный срок судопроизводства

Конституционный Суд РФ обнародовал свое мнение о сроках, в которые должна уложиться судебная власть и правоохранители, что бы на деле защитить права гражданина. Постановление КС принято по делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1. УПК РФ. Об этом суд попросила в своей жалобе Эльвира Рашидовна Юровских. Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Суть ее заявления в следующем. В апреле 2012 года беременная тройней жительница Астрахани Эльвира Юровских поступила в роддом на плановую операцию - кесарево сечение. Неделю до операции роженица наблюдалась в стационаре: проводились все положенные исследования, никаких отклонений не наблюдалось. Однако накануне родов УЗИ показало, что два плода не проявляют признаков жизни. Женщину срочно прооперировали, но спасти всех малышей не смогли.

Привлечь к уголовной ответственности врачей, допустивших гибель двух мальчиков и нанесших вред здоровью дочери, Юровских не удалось. Только спустя два года она добилась возбуждения уголовного дела. Но ситуация не изменилась - дело благополучно прекратили в 2018 году "в связи со смертью подозреваемого".

Тогда женщина безуспешно попыталась взыскать компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Суды посчитали, что в связи со смертью подозреваемого срок считается не со дня подачи заявления о преступлении, а c момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении. В результате Юровских обратилась в КС РФ.

Конституционный суд РФ подчеркнул, что оспариваемая статья уже была предметом его рассмотрения. Потерпевшему должна обеспечиваться реальная судебная защита, восстановление нарушенных прав и свобод. В том числе судопроизводством в разумный срок: со дня подачи заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела и признания лица потерпевшим. Но оспариваемая норма до сих пор позволяет исключать из оценки разумности срока продолжительность стадии возбуждения дела, когда уголовное дело прекращается в связи со смертью подозреваемого. А это приводит к нарушению конституционных прав потерпевшего.

Вывод Конституционного суда: оспариваемая норма, не соответствует Основному закону страны.

Законодателю теперь необходимо внести соответствующие изменения. До этого момента в делах, аналогичных делу Юровских, если производство по уголовному делу прекращено в связи со смертью подозреваемого, следует руководствоваться положениями части третьей 3 статьи 6.1. УПК РФ.

Дело заявительницы будет пересмотрено.