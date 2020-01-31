КС РФ защитил право потерпевших на разумный срок судопроизводства

Новости

Группа Tindersticks даст долгожданный концерт в Москве 14:37
У электрокаров Audi случился масложор. Это не шутка 14:37
Исследование: болезнь Паркинсона способна развиться еще до рождения 14:36
Положили в бокс. Госпитализацию прибывшей из Китая девочки сняли на видео 14:33
Путин и Меркель обсудили по телефону Ливию, Сирию и Украину 14:29
В Кремле прокомментировали инцидент в Керчи с хлебом для блокадников 14:21
Обновленная Toyota Corolla: прием заказов и рублевые цены 14:16
Смольный создал собственного круизного оператора 14:14
В Петербургском хостеле охранник до смерти избил постояльца 14:10
Найдены гробницы верховных жрецов Древнего Египта 13:59
В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз 13:57
Реконструкция Морского вокзала в Петербурге может начаться в этом году 13:54
Житель Тувы напал с ножом на женщину в здании больницы 13:52
У страха глаза велики: российский спутник вызвал беспокойство в США 13:51
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО 13:48
Музыкальный марафон памяти Валерия Халилова состоится в Бресте 13:45
"Вы все больные": нашедшаяся в джунглях Андрейченко сделала заявление 13:45
Западные СМИ отметили рост военной мощи России 13:45
Мошенники обманывали пенсионеров, представляясь газовщиками 13:35
В Брюсселе пройдет выставка к 250-летию Крылова 13:20
Названа причина взрыва с пятью погибшими под Орлом 13:13
В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в бывшем общежитии 13:08
Когда бензин не по карману: на украинские Bentley начали ставить ГБО 13:00
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы 12:57
Обнаружена причина быстрого таяния "Ледника судного дня" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 14:37
Рубрика: Власть

КС РФ защитил право потерпевших на разумный срок судопроизводства

Текст: Наталья Козлова
Конституционный Суд РФ обнародовал свое мнение о сроках, в которые должна уложиться судебная власть и правоохранители, что бы на деле защитить права гражданина. Постановление КС принято по делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1. УПК РФ. Об этом суд попросила в своей жалобе Эльвира Рашидовна Юровских. Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Суть ее заявления в следующем. В апреле 2012 года беременная тройней жительница Астрахани Эльвира Юровских поступила в роддом на плановую операцию - кесарево сечение. Неделю до операции роженица наблюдалась в стационаре: проводились все положенные исследования, никаких отклонений не наблюдалось. Однако накануне родов УЗИ показало, что два плода не проявляют признаков жизни. Женщину срочно прооперировали, но спасти всех малышей не смогли.

Фото: iStock
КС РФ обязал медиков раскрывать родным умершего пациента врачебную тайну

Привлечь к уголовной ответственности врачей, допустивших гибель двух мальчиков и нанесших вред здоровью дочери, Юровских не удалось. Только спустя два года она добилась возбуждения уголовного дела. Но ситуация не изменилась - дело благополучно прекратили в 2018 году "в связи со смертью подозреваемого".

Тогда женщина безуспешно попыталась взыскать компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Суды посчитали, что в связи со смертью подозреваемого срок считается не со дня подачи заявления о преступлении, а c момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении. В результате Юровских обратилась в КС РФ.

Конституционный суд РФ подчеркнул, что оспариваемая статья уже была предметом его рассмотрения. Потерпевшему должна обеспечиваться реальная судебная защита, восстановление нарушенных прав и свобод. В том числе судопроизводством в разумный срок: со дня подачи заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела и признания лица потерпевшим. Но оспариваемая норма до сих пор позволяет исключать из оценки разумности срока продолжительность стадии возбуждения дела, когда уголовное дело прекращается в связи со смертью подозреваемого. А это приводит к нарушению конституционных прав потерпевшего.

Вывод Конституционного суда: оспариваемая норма, не соответствует Основному закону страны.

Законодателю теперь необходимо внести соответствующие изменения. До этого момента в делах, аналогичных делу Юровских, если производство по уголовному делу прекращено в связи со смертью подозреваемого, следует руководствоваться положениями части третьей 3 статьи 6.1. УПК РФ.

Дело заявительницы будет пересмотрено.

Власть Работа власти Судебная система Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Минздрав назвал меры по борьбе с коронавирусом вынужденными и правильными
Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу
Правительство Чувашии ушло в отставку
Западные СМИ отметили рост военной мощи России
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам