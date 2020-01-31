Обнаружена причина быстрого таяния "Ледника судного дня"

Исследователи из международной группы гляциологов обнаружили причину быстрого таяния ледника Туэйтса (Thwaites Glacier) в Западной Антарктиде. Этот глетчер прозвали "Ледником судного дня" из-за катастрофических последствий его полного разрушения.

Стремительная потеря ледяного покрова, как выяснилось, вызвана наличием более теплой по сравнению со всей акваторией моря Амундсена воды у линии налегания (граница между надводной и плавающей частями глетчеров), а также в районе скалистого гребня, который поддерживает ледяной шельф. Температура воды оказалась выше на два градуса от уровня, не вызывающего таяние.

Данные были получены с датчиков глубоководного аппарата "Icefin", погруженного в толщу льда на 700 метров. Он исследовал более одного километра бассейна у основания Туэйтса.

По словам профессора из Департамента окружающей среды Нью-Йоркского университета Дэвида Холланда, результаты экспедиции аппарата вызвали тревогу.

- Наличие теплой воды в этой отдаленной части нашей планеты свидетельствует о возможных неблагоприятных процессах, вызванных изменением климата. Высокая температура воды говорит, что процесс разрушения ледника будет непрекращающимся. А это окажет огромное влияние на повышение уровня моря во всем мире, - сказал ученый.

Участница научной группы Аврора Басински добавила, что помимо необычной температуры в бассейне около Туэйтса зафиксировано также высокое волнение, что также ускоряет потерю ледяного покрова. Какие процессы вызывают эти два явления, еще предстоит установить.

Об усилившемся таянии ледника Туэйтса ученые заявили около года назад. По расчетам, за последние несколько лет на отдельных частях глетчера разрушалось по 200 метров покрова в год. Кроме того, внутри ледника была обнаружена полость высотой 350 метров и шириной 4 километра. Этот объем ранее заполняли 14 миллиардов тонн льда.