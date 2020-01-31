Новости

Названа причина взрыва с пятью погибшими под Орлом 13:13
В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в бывшем общежитии 13:08
Когда бензин не по карману: на украинские Bentley начали ставить ГБО 13:00
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы 12:57
Обнаружена причина быстрого таяния "Ледника судного дня" 12:53
Илон Маск записал танцевальный трек 12:50
На дорогах Москвы поставили 35 новых камер 12:49
Внешний госдолг Беларуси вырос на 200 млн долларов 12:45
СК: Убивший и похитивший внуков уралец страдал галлюцинациями 12:31
Голикова призвала продлить отпуска отдыхающих в Китае 12:29
В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника 12:27
Коронавирус не сказался на поставках российского газа в Китай 12:27
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса 12:26
В Псковской области приняли новый "закон о тишине" 12:24
В Прикамье задержали двоих рецидивистов, нападавших с ножом на женщин 12:23
У петербуржца в баре украли телефон и сняли с него 2,9 млн рублей 12:21
В Азовском море помощник капитана танкера ранил ножом матроса 12:15
Новый проект Союзного государства направлен на масштабное освоение космоса 12:10
В Москве ночью начнут разбирать праздничные новогодние украшения 12:07
Астраханский водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся 12:03
В Нижнем Новгороде штурмом взяли квартиру со схроном боеприпасов 12:03
В Москве благоустроят территории у девяти строящихся станций метро БКЛ 12:00
Найден пятый погибший при взрыве на орловском заводе 11:53
В Ленобласти задержали пиромана, поджигавшего дачи 11:53
Москвичи могут записаться в поликлиники на анализы через портал мэра 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 12:53
Рубрика: Общество

Обнаружена причина быстрого таяния "Ледника судного дня"

Текст: Тимур Алимов

Исследователи из международной группы гляциологов обнаружили причину быстрого таяния ледника Туэйтса (Thwaites Glacier) в Западной Антарктиде. Этот глетчер прозвали "Ледником судного дня" из-за катастрофических последствий его полного разрушения.

Стремительная потеря ледяного покрова, как выяснилось, вызвана наличием более теплой по сравнению со всей акваторией моря Амундсена воды у линии налегания (граница между надводной и плавающей частями глетчеров), а также в районе скалистого гребня, который поддерживает ледяной шельф. Температура воды оказалась выше на два градуса от уровня, не вызывающего таяние.

Фото: youtube.com
Видео: астрономы-любители открыли удивительный вид северного сияния
Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory
Астрономы получили самые детальные в истории снимки Солнца

Данные были получены с датчиков глубоководного аппарата "Icefin", погруженного в толщу льда на 700 метров. Он исследовал более одного километра бассейна у основания Туэйтса.

По словам профессора из Департамента окружающей среды Нью-Йоркского университета Дэвида Холланда, результаты экспедиции аппарата вызвали тревогу.

- Наличие теплой воды в этой отдаленной части нашей планеты свидетельствует о возможных неблагоприятных процессах, вызванных изменением климата. Высокая температура воды говорит, что процесс разрушения ледника будет непрекращающимся. А это окажет огромное влияние на повышение уровня моря во всем мире, - сказал ученый.

Участница научной группы Аврора Басински добавила, что помимо необычной температуры в бассейне около Туэйтса зафиксировано также высокое волнение, что также ускоряет потерю ледяного покрова. Какие процессы вызывают эти два явления, еще предстоит установить.

Об усилившемся таянии ледника Туэйтса ученые заявили около года назад. По расчетам, за последние несколько лет на отдельных частях глетчера разрушалось по 200 метров покрова в год. Кроме того, внутри ледника была обнаружена полость высотой 350 метров и шириной 4 километра. Этот объем ранее заполняли 14 миллиардов тонн льда.

Общество Природа РГ-Видео

Главное сегодня

В полночь 31 января Британия вышла из Евросоюза
Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
Правительство Чувашии ушло в отставку
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года