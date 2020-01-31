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31.01.2020 22:37
Рубрика: В мире

Макрон назвал Brexit шоком и тревожным сигналом для ЕС

Текст: Владимир Шилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу обозначил первоочередные задачи для Брюсселя после выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению французского лидера, "единая Европа" нуждается не только в единстве, но и в коренных реформах.

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"Brexit - это настоящий шок, тревожный сигнал, который должен быть услышан в каждой из европейских стран, - сказал Макрон в специальном телеобращении к гражданам Пятой республики. - Сегодня печальный день. Но мы должны уважать решение британского народа". По его словам, в нынешних условиях перед объединением стоит непростая цель "сделать Европу более суверенной, более демократичной, более близкой к своим согражданам". Президент Франции также проинформировал, что в ближайшее время проведет в Лондоне встречу с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Великобритания покинет ЕС в пятницу в 23:00 (02:00 мск).

В мире Европа Великобритания В мире Европа Франция Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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