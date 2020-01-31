Марат Хуснуллин: Я сделаю все, чтобы строить в России максимально быстро

В пятницу на "Деловой завтрак" в редакцию "Российской газеты" заглянул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он бывал у нас в гостях и раньше. В роли заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству рассказывал, как столице удается вводить по 17 новых станций метро в год и при этом прокладывать еще по 100 километров дорог, строить по 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Но на вопросы о том, что нового он намерен внести в строительство жилья, дорог, создание городской среды, развитие транспортной инфраструктуры в целом по России Хуснуллин отвечал впервые.

Больше всего журналистов порадовало то, что и в новой должности заместителя председателя правительства всей России Марат Шакирзянович был, как и прежде, предельно откровенен и честен. Если чего-то еще не успел узнать меньше чем за две недели пребывания на новом посту, так и говорил: вопрос мне надо еще изучить.

Впрочем, все по порядку. Больше всего писем от читателей к приходу Хуснуллина в "РГ" поступило о реновации. С вопроса он ней и начался разговор в редакции.

Марат Шакирзянович! Вы стояли у истоков программы реновации в столице. С момента ее запуска не прошло и трех лет, а около 20 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры. Этот опыт чрезвычайно заинтересовал жителей и других регионов. Как вы считаете, нужна ли общефедеральная программа реновации? Или она должна быть в каждом краю, каждой области своя?

Марат Хуснуллин: В своей жизни я всегда ставлю на первое место дела, а не слова. О реновации в Москве можно говорить по целому ряду причин. И, прежде всего, потому что в течение девяти лет, что я проработал там под руководством мэра Сергея Семеновича Собянина, мы закончили программу сноса пятиэтажек первых серий панельного домостроения. Переселили в новые квартиры более 200 тысяч москвичей. Снесли 1796 "хрущоб", в которых они жили, и построили на их месте новые дома. Это уже тогда была в чистом виде реновация, просто никто ее так не называл. Но когда ее начали заканчивать, в правительство Москвы пошел огромный вал обращений горожан, которые не понимали, почему соседний дом почти такой же серии попал под бульдозер, а их уцелел, хотя условия жизни в них практически одинаковые. Те же прогнившие коммуникации, промерзающие на швах стены, пятиметровые кухни… Сергей Семенович Собянин принял непростое решение, которое долго и бурно в городе обсуждали, - продолжить реновацию уже в более широком масштабе. В новую программу включили 5173 дома - все, где жители проголосовали за вхождение. А это, между прочим, миллион человек! Пошла же Москва на это потому, что у нее уже был опыт такой работы. Была профессиональная команда, способная решить поставленную задачу. У города были, наконец, деньги. Только поэтому у нас все получилось. Москвичи сейчас не просто получают новое жилье, а отличные современные квартиры, рыночная стоимость которых на 30 процентов выше прежних. У них совсем другое качество, другие площади. То есть люди переезжают из жилья жесткого эконом-класса в жилье класса комфорт-плюс.

Могу ли я сказать, что уже завтра вся Россия готова так же заняться реновацией? Нет, не могу. Регионы очень разные, везде разные бюджеты. Поэтому каждый к этому вопросу подходит по-своему, опираясь на свой опыт и свою специфику. Но радует, что в большинстве регионов свои подходы к этой проблеме есть. Например, на моей родине в Татарстане еще 20 лет назад начали ликвидировать аварийное и ветхое жилье. Создали специальный фонд, начали работать, и сегодня в республике такого жилья больше нет. В Белгороде активно занимаются массовым строительством индивидуального жилья. Но, чтобы подойти к этой работе комплексно, нужен серьезный анализ и серьезная подготовка. И инициатива должна исходить из регионов - я не сторонник того, чтобы сверху насаждать единую для всех программу. Это и невозможно. Но то, что заниматься ветхими аварийным жильем нужно, не вызывает сомнений.

Партнер "Российской газеты" газета "Петербургский дневник" пишет, что у них в городе реновация началась еще десять лет назад. К сожалению, построено за это время всего 5 процентов жилья от запланированного. Как бы все-таки ее продвинуть вперед, спрашивают у вас совета наши коллеги. Другие читатели предлагают свои рецепты. Например, Екатерина Шапочка предлагает создать Всероссийский фонд реновации - наподобие московского городского. А Леонид Герасимов из Москвы, чей дом уже попал в программу реновации, считает, что если позволить горожанам вкладывать в нее личные деньги, то можно приблизить переезд в новую квартиру. Или позволить всем желающим купить ее по льготной цене. Как вам эти предложения?

Марат Хуснуллин: Скажу одно: давайте не будем жить прожектами. Сначала нам нужно реализовать в запланированном объеме национальный проект "Жилье и городская среда". В соответствии с ним за шесть лет, до 2024 года, нужно расселить людей из 9,5 млн квадратных метров аварийного жилья. На это направляется триллион рублей: 90 процентов из федерального бюджета и еще 10 процентов из региональных бюджетов и внебюджетных источников. Такую задачу поставил президент. Вот когда она будет выполнена, тогда можно будет обсуждать следующие шаги.

На первом своем рабочем совещании в Минстрое вы сказали, что строительство жилья в стране надо поднять до 120 миллионов квадратных метров в год. Это же на треть больше, чем сейчас. За счет чего же вы собираетесь это сделать?

Марат Хуснуллин: Цифру не я назвал. Задачу достичь эту цифру поставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и она обозначена в нацпроекте. Радует, что ввод жилья уже растет. В частности, по итогам 2019 года сдано 80,3 млн квадратных метров, что больше, чем сдавалось в последние три года. Но надо понимать, что чудес не бывает. И для того, чтобы обеспечить такой рост, надо решить целый ряд непростых задач. Во-первых, финансовый вопрос. Дело в том, что эта работа совпала с переходом на эксроу-счета, цель которых борьба с недобросовестными застройщиками, по их вине множилось число обманутых дольщиков. Чтобы остановить этот процесс, деньги от покупателей жилья идут не напрямую фирмам, а через банки. Понятно, что банки за управление ими закладывают свою маржу, в итоге метр становится дороже, и платит за это покупатель. Чем выше цена "квадрата", тем меньше людей могут позволить купить себе новую квартиру - им же нужно еще как-то жить. В итоге денег на долевое строительство стало поступать меньше. Значит, надо работать с банками, чтобы они снижали цены на ипотеку.

Во-вторых, есть проблема с землей под новостройки. В одних регионах она вся в частной собственности, в других - свободных площадок нет. Надо находить их. В-третьих, готовых разрешений на строительство имеется всего на 103 млн квадратных метров, а для того, чтобы строить в год 120 млн квадратных метров, надо иметь их вдвое больше, то есть на строительство 240 млн квадратных метров. Для того же, чтобы получить их, требуется преодолеть множество административных барьеров. Каждый барьер - потеря времени. В стройке же скорость прямо влияет на экономику. Чем дольше строим, тем дороже. Чем быстрее, тем дешевле. Поэтому я всегда делаю все для того, чтобы строить быстрее. Вот именно этим я сейчас и занимаюсь, чтобы убрать все препятствия и строить максимально быстро.

Полный репортаж с "Делового завтрака" с Маратом Хуснуллиным читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты"