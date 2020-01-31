МИД: Пекин проинформирован о начале эвакуации россиян

Москва официально проинформировала китайские власти о намерении начать эвакуацию российских граждан из эпицентра распространения опасного коронавируса в провинции Хубэй. Об этом сегодня заявили в МИД РФ.

"По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй", - говорится в обнародованном сообщении ведомства.

По предварительным данным, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным опасным вирусом, пока российских граждан нет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новая пневмония из того же рода, что и так называемый верблюжий грипп, а также по ряду параметров схожа с вирусами, вызывавшими острый респираторный синдром. Коронавирус этой разновидности потенциально способен вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию других жизненно важных органов.