Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть

К медицинским проблемам распространения нового коронавируса могут добавиться экономические. Российский министр энергетики Александр Новак уже заявил, что складывающаяся ситуация "потенциально способна привести к снижению мирового спроса на нефть".

Речь идет лишь о спросе на нефть, не более того, подчеркнул министр. "Если в Китае будет снижение экономики, прогнозы сбудутся, если [ситуация] так будет развиваться - спрос будет снижаться", - сказал российский чиновник. И добавил, что Россия в принципе к этому уже готовится.

"У нас есть четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК+, если будет касаться нефтяного рынка, повлечет последствия - мы сможем на это как-то отреагировать. Мы вчера разговаривали в течение часа, сегодня - полчаса с министрами энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ. Очень серьезно обсуждаем эту ситуацию", - отметил глава Минэнерго РФ. Но о каких-то конкретных решениях пока речь не идет, поскольку "нужно более точно оценить ситуацию, промониторить, как это будет развиваться в течение нескольких дней", сказал Новак.