Минпромторг: Россия поможет Китаю в борьбе с коронавирусом

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что его ведомство совместно с МИД и МЧС изучают возможность оказания гуманитарной помощи Китаю в борьбе с новым вирусом. В частности, на первых порах такая помощь требуется в части поставок средств индивидуальной защиты.

Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ, уже сообщила журналистам, что соответствующие службы МЧС находятся в шестичасовой готовности к полету в Китай в зависимости от того, куда скажут китайские власти, в какой город, а Минпромторг согласовывает количество необходимого.

"Мы активно сотрудничаем с китайской стороной и по поводу возможного направления специалистов Роспотребнадзора и Минздрава для работы в Китайской народной республике", - сказала вице-премьер Голикова.