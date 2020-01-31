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31.01.2020 13:30
Рубрика: Спорт

Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

Текст: Максим Домчев
Министерство спорта РФ решило с 1 марта 2020 года приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Соответствующий приказ 31 января подписал министр спорта Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций, сообщается на сайте ведомства.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Данное решение было принято в связи с невыполнением обязанностей по предотвращению допинга в спорте и, в частности, систематическим нарушением спортсменами антидопинговых правил.

Фото: РИА Новости
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Свою роль сыграл и тот факт, что Международная федерация по вопросам целостности легкоатлетического спорта (Athletics Integrity Unit - AIU) ранее признала неудовлетворительным объяснения со стороны ВФЛА по делу о нарушении антидопинговых правил российским спортсменом Данилом Лысенко. Это может привести к окончательную лишению ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В заявлении Минспорта отмечается, что новое руководство ВФЛА "не обеспечило надлежащее участие федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним как на национальном уровне, так и во взаимодействии с международной федерацией, AIU и другими организациями". "Новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

"Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним", - следует из заявления.

В спортивном ведомстве считают, что данная мера "послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития".

В Минспорте подчеркивают, что готовы возобновить действие госаккредитации, если в федерации устранят обстоятельства, послужившие основанием для ее приостановления.

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