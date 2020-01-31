Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

Данное решение было принято в связи с невыполнением обязанностей по предотвращению допинга в спорте и, в частности, систематическим нарушением спортсменами антидопинговых правил.

Свою роль сыграл и тот факт, что Международная федерация по вопросам целостности легкоатлетического спорта (Athletics Integrity Unit - AIU) ранее признала неудовлетворительным объяснения со стороны ВФЛА по делу о нарушении антидопинговых правил российским спортсменом Данилом Лысенко. Это может привести к окончательную лишению ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В заявлении Минспорта отмечается, что новое руководство ВФЛА "не обеспечило надлежащее участие федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним как на национальном уровне, так и во взаимодействии с международной федерацией, AIU и другими организациями". "Новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

"Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним", - следует из заявления.

В спортивном ведомстве считают, что данная мера "послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития".

В Минспорте подчеркивают, что готовы возобновить действие госаккредитации, если в федерации устранят обстоятельства, послужившие основанием для ее приостановления.