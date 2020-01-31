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31.01.2020 18:55
Рубрика: Общество

Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса

Текст: Александр Проценко

В Министерстве здравоохранения России разработали Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции. В рекомендациях ведомства говорится, что клиническими вариантами и проявлениями нового типа вируса являются в том числе острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок.

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
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"Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, - сказано в памятке. - Для новой коронавирусной инфекции характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции - это повышение температуры тела, одышка, ощущения заложенности в грудной клетке и так далее".

При этом ведомство делает оговорку: изучение болезни продолжается, а потому рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции могут быть скорректированы после получения дополнительных проверенных данных о вирусе.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение нового коронавируса

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