Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса

В Министерстве здравоохранения России разработали Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции. В рекомендациях ведомства говорится, что клиническими вариантами и проявлениями нового типа вируса являются в том числе острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок.

"Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, - сказано в памятке. - Для новой коронавирусной инфекции характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции - это повышение температуры тела, одышка, ощущения заложенности в грудной клетке и так далее".

При этом ведомство делает оговорку: изучение болезни продолжается, а потому рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции могут быть скорректированы после получения дополнительных проверенных данных о вирусе.