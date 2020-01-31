Мишустин: Интересы людей должны быть приоритетом при развитии ЕАЭС

Главная цель России в интеграционных процессах в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - рост экономик стран-участниц, преимущество общего пространства и равные возможности для граждан, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.

- Мы в целом положительно оцениваем динамику евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности, - сказал он. - Прежде всего, улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование.

За первые три квартала 2019 года совокупный ВВП союза увеличился на 1,4 процента, рост промышленности и в сельском хозяйстве - 1,7 процента. Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении, которое гарантирует гражданам всех государств право на получение пенсии независимо от места работы на территории союза. "Это затрагивает интересы миллионов людей", - подчеркнул Мишустин.

Премьер озвучил ряд задач, которые, по его мнению, стоят перед Россией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Арменией на данном этапе существования ЕАЭС. Необходимо продолжать устранение препятствий во внутренней торговле и развитие конкурентных условий для бизнеса. Работа это трудоемкая, признал российский премьер, требующая компромиссов и готовности конструктивно подходить к поиску решений.

"Механизм, который повышает прозрачность общего рынка, - прослеживаемость и маркировка товаров", - заявил Михаил Мишустин. Российская сторона предложила партнерам распространить этот механизм на более широкий список товаров и пошла им навстречу, отложив у себя сроки внедрения маркировки обуви на 1 марта 2020 года.

Принципиально новые возможности в разных сферах странам ЕАЭС открывает цифровизация экономик, напомнил глава правительства. Процесс уже запущен: рассмотрено более 70 инициатив, дан старт первым проектам в промышленности, транспорте, на рынке труда. Сейчас, считает Мишустин, необходимо ускорить настройку цифрового взаимодействия по вопросам фитосанитарии и ветеринарии. "Если мы объединим усилия, то сможем защитить людей от некачественной продукции и усилить эффективность контроля в этой сфере", - объяснил он выгоды для граждан.

Не должен союз останавливаться в расширении международных связей. В октябре подписаны соглашения о зонах свободной торговле с Сингапуром и Сербией, вступили в силу договоренности о либерализации торговли с Ираном. "Рассчитываем, что в 2020 году мы серьезно продвинемся в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем", - рассказал премьер-министр России об ожиданиях от проходящих переговоров.

- Убежден, что важнейшие задачи развития союза должны непосредственно затрагивать интересы людей, - заключил Михаил Мишустин. - Здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт и туризм - именно их Российская Федерация выделила при подготовке стратегических документов нашего союза. И мы уже внесли соответствующие предложения. Рассчитываем на поддержку наших инициатив.