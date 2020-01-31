Мишустин призвал страны ЕАЭС к совместному цифровому развитию

Премьер-министр России Михаил Мишустин предлагает партнерам по Евразийскому экономическому союзу ставить более амбициозные задачи в сфере цифровых технологий, чтобы не просто выдерживать глобальную конкуренцию на этом направлении, а выигрывать ее.

Глава правительства в Алма-Ате принял участие в работе международного форума "Цифровое будущее мировой экономики". "Человечество уже вступило в цифровой этап своего развития, и мир вокруг нас продолжает выглядеть привычно, однако "цифра" незаметно пронизывает все сферы нашей с вами жизни и оказывает на нас растущее влияние", - подчеркнул он в ходе выступления на пленарном заседании. Цифровизация приводит к исчезновению целых секторов экономики вместе с предприятиями и рабочими местами, изменяет социальное поведение людей.

Цифровая трансформация также требует переосмысления роли государства и работы органов власти. "Цифровое развитие нашей страны пойдет путем встраивания в цифровую экосистему жизнь наших людей и компаний бесконтактного обеспечения удобными услугами. При этом государство может быть уверено, что его никто не обманывает, а экономическое и социальное развитие не сдерживается административными барьерами", - обрисовал Мишустин главную идею.

Россия как лидер в области цифровых технологий готова делиться самыми прорывными инновациями с партнерами по ЕАЭС. "У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку "цифра" стала ключевым элементом глобальной конкуренции. Эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать", - считает российский премьер.

Достижение лидерских позиций требует от стран постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения бизнеса, заявил Михаил Мишустин. Он остановился на четырех приоритетных, по его мнению, целях.

Первое - формирование единой системы цифровой идентификации в Евразийском экономическом союзе. "Мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза, - уверен глава правительства России. - Об этом нужно серьезно поговорить и принять соответствующие решения".

Второй приоритет связан с важнейшим элементом любой информационной системы - защитой данных. Весь электронный документооборот, отметил Мишустин, необходимо вести в доверительной универсальной межгосударственной среде, которая будет работать на единых стандартах. "Иначе мы просто перестанем распознавать друг друга", - предупредил он.

- Третье. Мы должны продолжить работу над системой документальной и физической прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе, - заявил российский премьер-министр.

Четвертый пункт - для стимулирования цифрового развития страны ЕАЭС должны провести инвентаризацию всех своих технологических ресурсов и возможностей, открыть совместные центры компетенций в области технологий. "Ведь у нас до сих пор нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности", - напомнил Мишустин.

- И, конечно, нам необходимо формировать условия, которые позволили бы нашим талантам создавать и развивать цифровые стартапы на территории союза, - заключил председатель правительства России.