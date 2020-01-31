Монета в честь Brexit моментально стала нумизматической редкостью

Последний день Великобритании в составе Евросоюза стал большим событием не только для политиков и комментаторов всех мастей, но и для коллекционеров. В пятницу в массовое обращение в королевстве поступила памятная монета в честь Brexit достоинством в 50 пенсов. Она моментально стала объектом вожделения местных нумизматов.

Предприимчивые дельцы уже начали размещать лоты на крупнейшем в мире интернет-аукционе eBay. За крошечный кусок металла просят до 100 фунтов стерлингов. Покупателей не смущает то обстоятельство, что начальный тираж новинки составляет рекордные 3 миллиона экземпляров.

Минфин Великобритании официально представил монету на этой неделе. Ее реверс украшает лозунг "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а внизу указана официальная дата Brexit - 31 января 2020 года. На лицевой стороне, как велит традиция, изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы II.