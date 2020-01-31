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31.01.2020 13:35
Рубрика: Происшествия

Мошенники обманывали пенсионеров, представляясь газовщиками

Текст: Михаил Фалалеев

Свыше полусотни пожилых людей стали жертвами лжегазовщиков. Мошенники под видом представителей газовой компании обходили квартиры и предлагали пенсионерам обновить газовое оборудование - якобы, необходима замена.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "для того, чтобы не отпугнуть пенсионеров стоимостью предлагаемых услуг, которая в среднем составляла от 100 до 200 тысяч рублей, злоумышленники убеждали их в том, что после приобретения газового оборудования им положена денежная компенсация в размере 50 процентов от уплаченной суммы. Пострадавшие обратились в полицию, как только поняли, что это обман".

Но самое опасное в этой афере было то, что эти "мастера" не имели соответствующих аттестационных документов, специальных навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и общались с потерпевшими по заранее подготовленной памятке. То есть они вполне могли довести дело до взрыва, обрушения домов и гибели людей.

Сотрудники полиции провели обыски в квартирах подозреваемых в Москве и Московской области, в двух офисах, а также на складе. Изъято оборудование, денежные средства, мобильные телефоны, газовые плиты в количестве 300 штук, удостоверения сотрудников газовой службы, печати и документация, имеющая значение для следствия. В ходе этой масштабной операции оперативники задержали 21 участника группы в возрасте от 21 до 31 года. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

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