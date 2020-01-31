МВД предлагает не наказывать медработников за утерю наркотиков

Ввести послабления для медицинских работников, допустивших утерю наркотических средств, к которым имели доступ, предлагают правоведы МВД. Они разработали поправки в главную наркотическую статью Уголовного кодекса РФ - 228.2 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Полицейские предлагают законодательно закрепить норму о том, что освобождению от уголовной ответственности подлежат лица, в том числе работники медицинских организаций, допустившие утрату наркотиков. Правда, есть важная оговорка - "в случаях, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты".

Уведомление о начале разработки поправок в пятницу появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сам документ пока еще не опубликован, для общественного обсуждения его разместят позже.

Отмечается, что в настоящее время уголовно-наказуемым является "нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату".

За указанные деяния, напоминают в МВД, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательных работ на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

"При этом зачастую утрата наркотических средств или психотропных веществ, например, медицинскими или фармацевтическими работниками связана с недобросовестным исполнением ими своих служебных обязанностей, но при этом не всегда влечет за собой попадание указанных веществ в незаконный оборот. В связи с этим законопроектом предлагается исключить избыточное уголовное преследование лиц, в чьи обязанности входит соблюдение правил оборота наркотических и психотропных средств, допустивших их утрату, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты, как деяний, не обладающих высокой степенью общественной опасности", - пояснили в пресс-центре МВД России.

Напомним, проблема была особенно актуальна в период существования Госнаркоконтроля. Для повышения показателей эффективности своей работы наркополиция нередко возбуждала дела в отношении врачей, фармацевтов и даже ветеринаров. Тогда даже появился термин "кетаминовые дела".