Новый проект Союзного государства направлен на масштабное освоение космоса

Масштабное освоение околоземного пространства и разработка спутников нового формата включает в себя одна из новых целевых программ Союзного государства "Интеграция СГ". Об этом шла речь на совещании в Академии наук Беларуси с участием заместителя госсекретаря СГ Алексей Кубрин.

В истекшем году, уточнил Кубрин, научным сообществом обеих стран было реализовывало 20 программ, одна из которых - "Луч" в области радиоэлектронной промышленности - уже завершена. Взамен на орбиту сотрудничества выходит программа по высоким технологиям, которая и продолжит предыдущие космические исследования.

Научные проекты и программы, по его словам, требуют "корректировки и гармонизации новой правовой базы, которая сочетается и с мировой, и с российской, и с белорусской. Предусмотрено и дополнительное создание новых элементов и систем в вопросах взаимодействия космической группировки с наземной".

Активно обсуждается в рамках СГ и вопрос создания спутниковых систем, которые должны быть значительно меньше по габаритам и существующей массе именно в рамках дистанционного зондирования Земли.

На совещании были подведены итоги реализации программ Союзного государства, на реализацию которых, по словам Кубрина, в прошлом году при выполнении проектов было использовано более четырех млрд российских рублей. Это "в полтора раза больше обычного", констатировал заместитель госсекретаря, добавив, что "результаты получили в гораздо большем спектре вопросов", передает БЕЛТА.