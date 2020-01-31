Официального подтверждения о первом случае коронавируса в Москве нет

Роспотребнадзор опроверг слухи о первом случае завоза китайского коронавируса в Россию. Вчера сообщалось, что у госпитализированного в московскую инфекционную больницу больного тест показал наличие вируса 2019- nCoV.

В самой клинике слухи комментировать не стали. А в Роспотребнадзоре сегодня сообщили, что случаев подтвержденного инфицирования коронавирусом в России нет.

Число новых случаев заболеваемости в Китае выросло до 9720 подтвержденных, прирост за сутки составил более 25%, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Государственной Комиссии здравоохранения к КНР.