Новости

ВОЗ: Все страны должны быть готовы к вспышке коронавируса 02:20
СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке 02:12
В Италии подтверждены два первых случая заражения коронавирусом 01:48
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 01:01
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве 00:42
Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана 00:39
На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 30.01.2020
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 30.01.2020
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 30.01.2020
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 30.01.2020
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 30.01.2020
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 30.01.2020
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 30.01.2020
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 30.01.2020
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 30.01.2020
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 30.01.2020
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 30.01.2020
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 30.01.2020
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 30.01.2020
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 30.01.2020
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 30.01.2020
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 30.01.2020
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 30.01.2020
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 30.01.2020
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 30.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
31.01.2020 01:01
Рубрика: Спорт

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Текст: Максим Домчев
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Виктория Синицина , Алена Косторная, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Виктория Синицина , Алена Косторная, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Виктория Синицина , Алена Косторная, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"Исполком ФФККР утвердил состав участников, согласованный с тренерским советом федерации", - сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Фото: РИА Новости
Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы

В женском катании Россию в Монреале представят победительница и призеры недавнего чемпионата Европы Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В качестве запасных в состав включены Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

У мужчин Россия будет представлена всего двумя спортсменами - чемпионом Европы Дмитрием Алиевым и серебряным призером Артуром Даниеляном. В резерве - Александр Самарин и Макар Игнатов.

В парном катании в Монреале выступят победители прошедшего европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также ставшие в Граце вторыми Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также обладатели бронзы ЧЕ-2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В запасе оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

Все три сильнейшие танцевальные пары страны выступят и на мировом первенстве. В составе недавние триумфаторы континентального первенства Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин и дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Запасными стали Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Минюст обнародовал проект нового КоАП
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram