Павел Дуров назвал главные опасности WhatsApp

Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров вновь напомнил своим подписчикам об опасности использования мессенджера WhatsApp. В этот раз поводом стал взлом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса - богатейшего человека на планете.

По данным СМИ, взлом и кража личных данных Безоса осуществлялись через уязвимость в WhatsApp - бизнесмену отправили вредоносный файл, который открыл доступ к информации.

"Я предсказывал, что это произойдет", - написал Дуров.

По его словам, компания Facebook, владеющая WhatsApp, должна была "извиниться и не внедрять бэкдоры в свои приложения", но, как отмечает Дуров, вместо этого вице-президент Facebook возложил вину не на WhatsApp, а на iOS.

"Вы знаете, что я не фанат Apple - iOS-устройства имеют множество проблем конфиденциальности, - но это не тот случай по двум причинам", - добавляет Павел Дуров.

Он утверждает, что уязвимость, позволяющая взломать устройство при помощи вредоносного видео, существовала как в iOS-версии WhatsApp, так и в версиях для Android и Windows Phone. Кроме того, ошибка не присутствовала в других мессенджерах для iOS. Следовательно, проблема не в iOS, а в WhatsApp.

Дуров также подчеркнул, что WhatsApp хранит копию переписки в облаке в незашифрованном виде, а "случайные" уязвимости, по его мнению, созданы специально в рамках сотрудничества со спецслужбами. Кроме того, протокол шифрования мессенджера закрыт, и никто не может проверить, насколько он безопасен.