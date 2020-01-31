Песков оценил ситуацию в Идлибе

Россия выполняет все обязательства по договоренностям по Идлибу, но ситуация там оставляет желать лучшего, очень много террористов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не согласны с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Москва якобы не придерживается сочинских договоренностей по Сирии.

"Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны", - подчеркнул Песков. "Вместе с тем, мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего", - добавил он.

"До сих пор этот район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые постоянно осуществляют наступательные агрессивные действия в отношении вооруженных сил Сирии, а также российской базы в Хмеймиме. Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность", - заключил представитель Кремля.