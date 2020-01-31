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Рубрика: В мире

Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35

Польша намерена серьезно укрепить свой оборонный потенциал за счет заключенного в пятницу, 32 января, контракта с Соединенными Штатами. Согласно ему, Варшава купит у Вашингтона 32 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Стоимость сделки составит 4,6 млрд долларов.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Цена каждого самолета равна 87 млн долларов. Но Польше придется понести и расходы на логистику, обучение пилотов и поставку симуляторов. Первые поставки ожидаются в 2026 году, но летчиков начнут готовить в США уже в 2024-м.

Польский президент Анджей Дуда на церемонии подписания соглашения отметил, что "это один из важнейших этапов создания современной польской армии".

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий добавил, что ранее армия была в зависимости от российского вооружения, поскольку до сих пор пользуется самолетами МиГ-29 и Cу-22.

По данным ТАСС, сейчас в польских ВВС имеются 27 МиГ-29, 18 Cу-22 и 48 F-16.

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