Попова: Роспотребнадзор делает все для нераспространения коронавируса в РФ

На сегодняшний день, 31 января, по подозрению на заражение китайским коронавирусом обследовано 236 человек. Это либо пересекшие границу с Россией и имеющие клинические проявления заболевания пассажиры, или люди, которые приехали из Китая раньше, а затем заболели, - об этом сообщила глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова после заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции.

Попова сообщила подробности о двух гражданах Китая, у которых при обследовании был обнаружен вирус 2019-nCoV. Случаи инфицирования зафиксированы в Забайкальском крае и Тюменской области.

"Оба граждане КНР, один был в Китае почти месяц. Выехал из России 28 декабря, вернулся 28 января. Второй - также гражданин Китая - вернулся в Россию примерно в те же сроки, - рассказала глава Роспотребнадзора. - У обоих были выявлены признаки респираторного заболевания. Оба госпитализированы в отдельные боксы в медицинские учреждения и обследованы. Сейчас продолжается обследование всех, с кем они контактировали".

Анна Попова отметила, что все необходимые меры по нераспространению инфекции приняты, медицинский персонал проинструктирован (и также находится под наблюдением санитарных врачей).

Риска передачи вируса нет, считает глава надзорной службы.

"Важно отметить, что у обоих заболевших состояние легкое, была небольшая температура", - констатировала Попова. Хотя ни о какой угрозе жизни этих пациентов речь не шла, и их состояние стабильное, они, тем не менее, останутся в изоляции до полного выздоровления. Это необходимо, так как источником инфекции является не только больной с развившийся пневмонией, но и заразившийся вирусом человек, у которого заболевание протекает в легкой форме.

Анна Попова еще раз напомнила, что вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести с очень похожими симптомами. Тяжесть течения заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма, иммунной системы, возраста.

Попова дала несколько рекомендаций, которые помогут не только защититься от инфекции конкретному человеку, но и помочь нераспространению инфекции в целом. Самые важные действия - чаще мыть и дезинфицировать руки, не прикасаться ими к лицу, регулярно дезинфицировать гаджеты, по максимуму сократить пребывание в общественных местах, чтобы уменьшить контакты с людьми.

"Надо учесть, что мы ожидаем подъема заболеваемости сезонного гриппа, и в таких условиях нам будет труднее дифферинцировать, каким именно вирусом вызвано заболевание. Поэтому призываю соблюдать меры предосторожности - они одинаковы и для обычного гриппа, и для коронавируса", - пояснила Анна Попова.

В Роспотребнадзоре сегодня обнародовали памятку о профилактике вирусных респираторных инфекций.

ПРАВИЛО 1. Часто мойте руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте поверхности - дверные ручки, гаджеты, стулья и т.д.

Пользуйтесь также спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

ПРАВИЛО 2. Соблюдайте дистанцию и этикет

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску в общественных местах, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Исключая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. Ведите здоровый образ жизни

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, ешьте продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами, проявляйте физическую активность - все это способствует укреплению иммунитета.

ПРАВИЛО 4. Защищайтесь с помощью маски

Когда и как используют маску:

- при посещении мест скопления людей, поездках в общественном транспорте;

- при уходе за больными ОРВИ;

- при общении с лицами с признаками ОРВИ;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

ПРАВИЛО 5. В случае заболевания - оставайтесь дома и обратитесь к врачу.