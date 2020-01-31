Поставки китайских смартфонов в Россию "заморозили" из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию на две недели. В их число попало производство Apple, которое находится в КНР.

Как уточняет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка, сроки поставок перенесли ведущие китайские компании: Huawei (и его дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE, Lenovo. В качестве причины называются продленные до 10 февраля из-за коронавируса новогодние каникулы. Не исключено, что дату возобновления поставок перенесут на еще более позднюю дату.

Эксперты прогнозируют, что если карантин продлится до пяти недель, на рынке мобильных устройств может возникнуть дефицит, а цены увеличатся на 10-15%.

Если задержка составит больше месяца, возможны серьезные негативные последствия: спрос из-за увеличения стоимости будет падать, оборот розничных сетей и дистрибуторов снизится. Пока ритейлеры будут распродавать складские запасы. С учетом длительных новогодних праздников в России и китайских каникул декабрьские поставки смартфонов традиционно были увеличенными.

Издание отмечает, что китайские бренды значимы для российского рынка. Каждый второй смартфон, приобретенный в прошлом году в нашей стране, изготовлен в КНР. Huawei и Honor в совокупности заняли треть рынка. А его общий объем в 2019 году составил 495 миллиардов рублей.