Правительства Союзного государства обсудят в Москве нерешенные вопросы

В ближайшее время правительства Союзного государства обсудят в российской столице все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике, сообщил 31 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает БЕЛТА.

Премьеры "договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы дали поручения министрам, чтобы они подготовили эту встречу и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - уточнил Сергей Румас.

О том, что новое правительство РФ настроено на активную работу с белорусскими коллегами, заявил сегодня и председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со своим коллегой.