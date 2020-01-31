В мире
31.01.2020 14:53
Текст: Юрий Сизов

Премьер Беларуси предложил меры для развития евразийской интеграции

Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил 31 января премьер Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, напомнив, что с января текущего года республика приняла на себя председательство в органах ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

В первую очередь, подчеркнул глава белорусского правительства, внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках союза. Одним из инструментов достижения этой цели, по его словам, является усиление наднациональной компетенции ЕЭК в таких сферах, как "техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление госзакупок, предоставление субсидий".

Официальный Минск настаивает и на установлении разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза. Устранение предпосылок к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле, Румас связывает также "с переходом к единой политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Решению этих задач, по мнению премьера, будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды для разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов, сообщает БЕЛТА.

Важное место во время председательства Беларуси, пояснил докладчик, займет работа по инкорпорированию союза в систему международных отношений, активизации сотрудничества с организациями и объединениями, а также по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве. В этой связи он предложил также начать реализацию совместных проектов по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки, активизировать усилия по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы "Пояс и путь".

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