Премьер Беларуси предложил меры для развития евразийской интеграции

Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил 31 января премьер Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, напомнив, что с января текущего года республика приняла на себя председательство в органах ЕАЭС.

В первую очередь, подчеркнул глава белорусского правительства, внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках союза. Одним из инструментов достижения этой цели, по его словам, является усиление наднациональной компетенции ЕЭК в таких сферах, как "техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление госзакупок, предоставление субсидий".

Официальный Минск настаивает и на установлении разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза. Устранение предпосылок к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле, Румас связывает также "с переходом к единой политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других".

Решению этих задач, по мнению премьера, будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды для разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов, сообщает БЕЛТА.

Важное место во время председательства Беларуси, пояснил докладчик, займет работа по инкорпорированию союза в систему международных отношений, активизации сотрудничества с организациями и объединениями, а также по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве. В этой связи он предложил также начать реализацию совместных проектов по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки, активизировать усилия по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы "Пояс и путь".